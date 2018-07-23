Burdur da Deprem

BURDUR(İHA) Boğaziçi Üniversitesi kandilli rasathanesi kayıtlarına göre Burdur un Yeşilova İlçesine Bağlı Kavak Köyünde Sabah 05: 40 da 4,7 şiddetinde ve 5 Km Yer altında olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı deprem de Burdur Şehir merkezinde de hissedildi. - BURDUR