Burdur'da "Denizin Dibinde Hatçem" protestosu Burdur'da müzik bölümü öğrencileri, "Denizin Dibinde Hatçem" türküsünün oyun havasına dönüştürülerek sosyal medya platformlarında yayınlanmasına tepki gösterdi.

Burdur'da müzik bölümü öğrencileri, "Denizin Dibinde Hatçem" türküsünün oyun havasına dönüştürülerek sosyal medya platformlarında yayınlanmasına tepki gösterdi.

İstasyon Park'ta toplanan bir grup müzik bölümü öğrencisi, Burdur yöresine ait "Denizin Dibinde Hatçem" türküsünü yöresel çalgılarla çalıp seslendirerek, eserin oyun havasına dönüştürülmesini protesto etti.

Öğrencilerle parkta bir araya gelen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, türkünün oyun havası şekline dönüştürülmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Popüler kültüre bir türkünün daha kurban edildiğini belirten Ercengiz, bir Burdur türküsünün bu şekilde değiştirilerek seslendirilmesine razı olmadıklarını vurguladı.

"Hazin aşk öyküsünü anlatan türkü"

Kültürel mirasları sonraki nesillere olduğu gibi aktarmanın kıymetli olduğuna işaret eden Ercengiz, "Ağıt olan, hazin aşk öyküsünü anlatan bir türkünün oyun havasına hem de batılı çalgılarla 9-8'e döndürülmesine ve bambaşka şarkı haline getirilmesine tepki gösteriyoruz." dedi.

Halk müziğine gönül verenleri türkülere sahip çıkmaya davet eden Ercengiz, herhangi bir kişi ya da kişileri hedef almadıklarını kaydetti.

Her şeyin orijinal haliyle korunmasının doğru olduğunu düşündüklerini aktaran Ercengiz, "Nasıl ki birçok kurumdan onay alınarak tarihi yapılarımızı korumak için gayret gösteriyorsak, türkülerimizi ve kültür varlıklarımızı da bir bütün olarak düşünüp korumamız gerekiyor. Bir Burdur türküsünün bu hale getirilmemesi gerekiyor, bu konudaki tepkimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA