Burdur'da cuma namazı sonrası aşı ikna timini gören vatandaşlar aşı oldu
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Burdur'da cuma namazı sonrası aşı ikna timini gören vatandaşlar aşı oldu

Burdur'da cuma namazı sonrası aşı ikna timini gören vatandaşlar aşı oldu
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Sağlık Müdürlüğü aşı ikna timi ekipleri cuma namazı sonrası aşı olmak isteyen vatandaşlara Kovid-19 aşısı yaptı.

Burdur Sağlık Müdürlüğü aşı ikna timi ekipleri cuma namazı sonrası aşı olmak isteyen vatandaşlara Kovid-19 aşısı yaptı.

Tarihi Ulu Cami avlusuna cuma namazı vaktinde stant açan ekipler, namazından çıkan vatandaşlara aşı uyguladı.

Üçüncü doz aşı yaptıran 66 yaşındaki Kemal Çevik de aşı ekiplerini görünce üçüncü doz aşısını yaptırmak istediğini söyledi.

Aşı ekiplerinin özverili çalışarak her yere geldiğini anlatan Çevik, "Herkesin aşı yaptırmasını tavsiye ediyorum, kötü bir şey olsaydı, devletimiz tavsiye etmezdi. Allah sağlık çalışanlarından razı olsun, aşı için gitmedikleri yer yok. Durmadan bizler için çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Erol Erkış da (76) cami çıkışında sağlık ekiplerini görünce çok memnun olduğunu belirterek, "Bu sıcakta aşı ayağımıza kadar gelmiş neden olmayalım. Aşı olmayanlar gelip olsun. İlk iki dozda herhangi bir sıkıntı yaşamadım gayet iyi geçti. Şimdi üçüncü dozu olacağım. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Hasan Hüseyin Özer de cami çıkışında ekipleri görünce aşı olmaya karar verdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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