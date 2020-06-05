Burdur'da cuma namazı kuyruğu
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Burdur'da cuma namazı kuyruğu

Burdur'da cuma namazı kuyruğuBURDUR'da cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

05.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:44

Burdur'da cuma namazı kuyruğu

BURDUR'da cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüs sürecinde normalleşme adımları sonrası geçen hafta kılınan ilk cuma namazının ardından, Burdur'da vatandaşlar cuma namazını kılmak için valiliğin belirlediği yerlere akın etti. Burdur Valiliği'nin kent merkezinde cuma namazını kılmak için belirlediği 15 yerden biri olan Uzay Çatılı Halk Pazarı'nda namaz kılmak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Tek noktadan giriş verilen alana namaz kılmak için gelen vatandaşlara, Burdur Belediyesi tarafından seccadesi olmayanlara tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı. Namazı İl Müftü Vekili Yüksel Güzel kıldırdı.

Burdur'da cuma namazı kuyruğu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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