Burdur'da Çobanpınar köyü ulaşıma kapatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da Çobanpınar köyü ulaşıma kapatıldı

Burdur'da Çobanpınar köyü ulaşıma kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü yolu araç girişine kapatıldı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü yolu araç girişine kapatıldı.

Bucak Kaymakamlığından yapılan açıklamada "Valiliğimiz Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar gereği Çobanpınar Köyü - Sarı Dere yolunun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı araç girişine kapatılmıştır. Sarıdere mevkii ve Narağacı Mahhallesi'nde oturan vatandaşlarımızın Antalya - Isparta karayolunu kullanacaklardır" ifadeleri yer aldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Burdur, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title