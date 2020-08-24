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Burdur'da çitçilere 200 adet damızlık koç dağıtıldı

Burdur 'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde verimliliğin ve üretimin arttırılmasına yönelik yürütülen proje kapsamında düzenlenen törenle 200 adet damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Burdur'da çitçilere 200 adet damızlık koç dağıtıldı
24.08.2020 18:23 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:27

Burdur 'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde verimliliğin ve üretimin arttırılmasına yönelik yürütülen proje kapsamında düzenlenen törenle 200 adet damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Burdur Canlı Hayvan Pazarında yapılan programda "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında dağıtımı yapılacak Anadolu Merinosu damızlık koçların kura çekimi gerçekleştirildi.Küçükbaş hayvan varlığı açısından önemli bir potansiyele sahip olan Burdur'da yürütülen bu proje ile, yetiştiricilerin elinde bulunan koyun sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişimini sağlamak ve işletmelerin mevcut verimliliğini artırmak amaçlanıyor.

Bu doğrultuda hazırlanan proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 195 bin TL ile, İl genelinde 158 işletmeye 200 Anadolu Merinosu damızlık koç dağıtılacak.

Törende Vali Arslantaş, Milletvekili Bayram Özçelik, Milletvekili Yasin Uğur, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık tarafından çekilen kuralar sonucu yetiştiricilere koçları teslim edildi.

Vali Arslantaş programda yaptığı konuşmada; "158 işletmeye 200 Damızlık Koç dağıtımı yapılacak. Sürülerin ıslahını ve kan değişimini sağlamış olacağız. Bugün Gölhisar'da, Karamanlı 'da, Yeşilova'da ve merkezde çiftçilerimiz kura ile belirlenen koçlarını alacaklar. Buğday'la koyun gerisi oyun derlerdi. Bizimde temel geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık, ben bu koçların sürülerin ıslahı için çalışan, alın teri döken çiftçilerimize hayırlı olmasını, bereketli ve verimli olmasını temenni ediyorum. Az önce koçların özelliklerini hem Birlik Başkanımızdan hem de Tarım İl Müdürlüğü yetkililerimizden dinledik. Daha önce 2012 yılından bu yana dağıtımı yapılan koçların verim durumlarının ne şekilde olduğuna dair elimizde bir sonuç olmadığını gördük, bunu çok kısa süre içinde tamamlayarak sunmalarını istiyoruz. 8 yılın emeğinin neticesini görmek istiyoruz. Ben tekrar çiftçilerimize hayırlı olsun diyorum" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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