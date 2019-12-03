Burdur'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Burdur'un Gölhisar ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mustafa Burak Kırlı (29) idaresindeki 20 DZ 648 plakalı cip, Cengiz Köprüsü mevkisinde Ali Aykan (47) yönetimindeki 20 ACS 117 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Aykan hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü Kırlı ile araçlardaki Ali İzzet Harmanda (27) ve Ali Sülük (40) yaralandı.
Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.