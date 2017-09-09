Burdur'da CHP'nin kuruluşu kutlandı



CUMHURİYET Halk Partisi'nin kuruluşunun 94'üncü yıldönümü dolayısıyla Burdur il başkanlığı tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.



CHP il başkanlığının Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği çelenk sunma törenine CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Barış Ayten ve partililer katıldı. Atatürk Anıtı'na Barış Ayten tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



İl Başkanı Ayten, "Bugün bir milletin kaderini değiştiren, bir ulusun ufkunu açan, kuruluş ve kurtuluş kadrolarının kurduğu dev çınar, yeni filiz olan partimizin şan ve şeref dolu 94'üncü yıldönümünü büyük bir kıvançla kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyeti ve Türk milletini sonsuza kadar yaşatmak için her 9 Eylül'de yeniden doğan bir çınardır. Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerine, demokratik ve laik cumhuriyete bağlı kadrolardan oluşan Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin ve ulusumuzun zor günlerinin sigortası olarak dimdik ayaktadır" dedi.



İl Başkanı Ayten ve partililer daha sonra asri mezarlıktaki şehitliği ziyaret etti.