Burdur'da cezaevi firarisi yakalandı

31.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:54

Burdur'da cezaevi firarisi saklandığı bağ evinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hakkında 6 farklı suçtan hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen cezaevi firarisi M.E'nin Çamlıca köyündeki bir bağ evinde saklandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.E'nin kaldığı yerde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, 9 av tüfeği kartuşu, tabanca, 2 şarjör, 14 fişek ele geçirildi.

M.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan Karamanlı ilçesinde "şantaj" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.C'nin de tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA