Burdur'da çeşitli suçlardan aranan 36 zanlıdan 32'si tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve arama kaydı bulunan 36 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, "hırsızlık", "kasten yaralama" ve "tehdit" gibi suçlardan, haklarında yakalama kararı bulunan 36 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Haberi Kaydet