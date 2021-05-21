Burdur'da çekici ile tır çarpıştı: 5 yaralı
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Burdur'da çekici ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Burdur'da çekici ile tır çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da araç yüklü çekici kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Burdur'da araç yüklü çekici kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bucak ilçesinde bağlı Kızılkaya beldesi kavşağında meydana geldi. Üzerindeki otomobili Antalya'ya götürmekte olan 06 BTN 753 plakalı çekici kamyonet ile 07 Z 8527 plakalı tır çarpıştı. Kazada çekici üzerindeki 07 AGZ 41 plakalı hafif ticari aracın içinde bulunan Ali Samet A., Sevim A., Neşe A. ve Arap A. ile çekici kamyonetin sürücüsü Seyit K. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR

Burdur'da çekici ile tır çarpıştı: 5 yaralı
Burdur'da çekici ile tır çarpıştı: 5 yaralı
Burdur'da çekici ile tır çarpıştı: 5 yaralı
Burdur'da çekici ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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