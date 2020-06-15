Burdur'da çatı yangını korkuttu
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Burdur'da çatı yangını korkuttu

Burdur'da çatı yangını korkuttu Günısı tamiratı sırasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi Burdur'da günısı tamiratı sırasında çıkan yangın binanın çatısını kül etti.

15.06.2020 00:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 01:45

Burdur'da çatı yangını korkuttu

Günısı tamiratı sırasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi

BURDUR - Burdur'da günısı tamiratı sırasında çıkan yangın binanın çatısını kül etti. Binanın boşaltılarak yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi.

Yangın bugün akşam saatlerinde Merkez İstasyon Caddesindeki binanın çatısında başladı. Alevlerin kısa sürede çatıyı sardığını gören karşı apartmandaki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangının alt katlara sıçrama ihtimali sebebiyle binayı boşalttı. 5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın yerine gelen ve yangın hakkında bilgi alan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz " Öğrendiğimiz kadarıyla gündüz gün ısının demir ayaklarını kaynak ve kesim işlemi yapılmış, yangın sebebinin bundan kaynaklandığını zannediyoruz, şükür ki can kaybı yok " dedi.

Burdur'da çatı yangını korkuttu

Kaynak: İHA

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