Burdur'da Çatı Yangını

Burdur'da bir apartmanın çatı katından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konak Mahallesi'ndeki dört katlı bir apartmanın çatısından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bina boşaltılarak, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangın hasara neden oldu.

Çevredeki bazı esnaf ve vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını izledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.