Burdur'da Çamlık Köyü karantinaya alındı

Burdur Çamlık Köyü'nde karantina uygulaması başlatıldıBurdur'a Çamlık Köyü, Hacıbağ, Kavaklı ve Narlı Mahallelerinde 19 kişide Korona virüs vakasına rastlanması ve köy halkından farklı hanelerde yaşayan 22 kişinin de temaslı olmasından dolayı ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alındı.