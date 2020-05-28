Burdur'da camiler dezenfekte edildi Burdur'da camiler dezenfekte edildiBurdur'da camiler, İçişleri Bakanlığı'nın cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi hakkında yayımladığı genelge sonrasında yarın kılınacak cuma namazı öncesi dezenfekte edildi.

Burdur'da camiler dezenfekte edildi

Burdur'da camiler, İçişleri Bakanlığı'nın cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi hakkında yayımladığı genelge sonrasında yarın kılınacak cuma namazı öncesi dezenfekte edildi.

Burdur Belediyesi'nin oluşturduğu iki dezenfekte ekibi kentteki tüm camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Pandemi süreci boyunca camilerde belirli aralıklarda dezenfekte çalışması yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Uzunca bir süreden sonra Ulu Cami'miz toplu cuma namazlarımız için yeniden bir arada olacağımız günü bekliyor" dedi.

Ulu Cami'deki dezenfeksiyon çalışması sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ercengiz, "Cuma namazını toplu bir şekilde tüm Türkiye'de olduğu gibi Burdur'umuzda da kılacağız. Gerekli hazırlıkları Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Burdur'da da Müftülüğümüzle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerekli sosyal mesafelerin ayarlanmasının ardından, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek salgının yayılmaması için bugüne kadar gösterdiğimiz gayretleri camilerimizde ya da açık alanlarda kılınacak namazlarda uygulamaya devam edeceğiz. Burada arkadaşlarımız dezenfeksiyon çalışmalarını başlattı" diye konuştu.

Pandemi döneminde de camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Ercengiz, "Ara vermemiştik ama cuma öncesinde iyi bir dezenfeksiyon çalışması ile varsa salgın riski bunu da ortadan kaldırmak istiyoruz. Bahsettiğim gibi sosyal mesafe kurallarımızı camilerimizde ve açık alanlarda kılınacak cuma namazlarımızda uygulayıp, ibadetlerimize toplu olarak başlayacağız. İnşallah, bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA