Burdur'da çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü
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Burdur'da çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü

Burdur'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

07.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:19
Burdur'da çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü

'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Hakan Çinpolat (28), Bozkurt Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 6. katında çalışmaya başladı.

Tünel kalıplarını sökerken düşen Çinpolat, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çinpolat'ın Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden Burdur'a çalışmaya geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA
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