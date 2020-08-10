Burdur'da bölgesel trap atış yarışması düzenlendi Burdur'un Bucak ilçesinde 12 ilden 65 sporcunun katılımıyla bölgesel trap atış yarışması düzenlendi.

Burdur'un Bucak ilçesinde 12 ilden 65 sporcunun katılımıyla bölgesel trap atış yarışması düzenlendi.

Bu yıl ilçede üçüncüsü gerçekleştirilen yarışma, Kumar yaylasındaki atış poligonunda yapıldı.

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünlerde ve asker uğurlamalarında silahla havaya ateş açmaktan vazgeçerek vatandaşların atış poligonlarında bu meraklarını gidermeleri gerektiğini söyledi.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da atış sporunu sevenleri ilçede ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

Bucak Trap Atıcıları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Osman Özdemir, yarışmanın 12 seride bireysel, takım ve veteranlar olarak 3 kategoride yapıldığını belirterek, ilçe sporcuları olarak önemli dereceler elde ettiklerini aktardı.

Yarışmada bireysel kategoride Adem Demirelli birinciliği elde etti.

Kaynak: AA