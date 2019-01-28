Burdur'da Bizans Dönemi 610 Sikke Ele Geçirildi

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans Dönemi'ne ait 610 sikke ile kama, metal sürahi ve tepsi ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, elinde bulundurdukları tarihi eserleri Bucak ilçesinde satacağı ihbarı üzerine, 3 kişi takibe alındı. Ekipler, Bucak'a bağlı Seydiköy köyünde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurup, arama yaptı. Araçta Bizans Dönemi'ne ait 610 sikke ile kama, metal sürahi ve tepsi ele geçirildi. Eserler, Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Haklarında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapılan 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Burdur

Kaynak: DHA