Burdur'da biri müstakil ev 11 hane karantina alına alındı
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Burdur'da biri müstakil ev 11 hane karantina alına alındı

Burdur il merkezinde 18 yaşında bir kız çocuğunda korona virüsü tespit edilmesinin ardından 11 hane karantina altına alındı.

Burdur'da biri müstakil ev 11 hane karantina alına alındı
30.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:11

Burdur il merkezinde 18 yaşında bir kız çocuğunda korona virüsü tespit edilmesinin ardından 11 hane karantina altına alındı.

Burdur İl Merkezinde 18 yaşında bir kız çocuğunda pozitif vaka tespit edilmesi üzerine temaslı belirlemesi sonucunda farklı adreslerdeki biri müstakil bina, diğerleri daire olmak üzere toplam 11 hane 30 Mayıs saat 08.00'den itibaren karantina altına alındı. İsmi açıklanmayan genç kızın Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve durumunu iyi olduğu bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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