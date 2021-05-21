Burdur'da bir köy karantinaya alındı
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Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur'da bir köy karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyü karantina altına alındı.

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyü karantina altına alındı.

Karamanlı Kaymakamlığı tarafından, Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı duyuruldu.

Artan korona virüs vakaları nedeniyle karantina altına alınan Manca köyünün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Manca köyünde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kontrollü bir şekilde devam edeceği, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu Ekiplerince sağlanacağı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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