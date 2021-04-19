Burdur'da bir köy karantinaya alındı
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Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur'da bir köy karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da merkeze bağlı Taşkapı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Burdur'da merkeze bağlı Taşkapı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, yerleşim yerinde 13 Kovid-19 vakası ve çok sayıda temaslı kişi tespit edildi.

Salgınının kontrol altına alınması amacıyla köyün ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına ve görevli personel hariç giriş çıkışlara kapatılmasına karar verildi.

Taşkapı köyü daha önce de iki kez karantinaya alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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