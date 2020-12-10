Burdur'da bir köy karantinaya alındı
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Burdur'da bir köy karantinaya alındı

10.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:32
Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Bayındır köyünde vaka ve temaslı sayısında artış tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 10 günlük karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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