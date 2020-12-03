Burdur'da bir köy karantinaya alındı
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Burdur'da bir köy karantinaya alındı

03.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:06
Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, Kağılcık köyünde 21 pozitif vaka ile çok sayıda temaslı kişi tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri de köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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