Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı
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Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı

10.12.2020 18:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:36
Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı

Burdur merkeze bağlı Bayındır köyü Covid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina altına alındı.

Burdur merkeze bağlı Bayındır köyü Covid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina altına alındı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Burdur merkeze bağlı Bayındır köyü, Covid-19 vakalarının artması ve temaslı kişi sayısındaki ciddi artış sebebiyle 10 günlük karantinaya alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Aralık Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak olan karantina süresi, 20 Aralık Pazar günü 23.59'da sona erecek. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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