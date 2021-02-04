Burdur'da bir köpeğin kedi yavrusunu emzirmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
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Burdur'da bir köpeğin kedi yavrusunu emzirmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

04.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:32
Burdur'da bir köpeğin kedi yavrusunu emzirmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Burdur'da bir köpeğin kedi yavrusunu emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Burdur'da bir köpeğin kedi yavrusunu emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Karakent köyü yakınındaki Lisinia Doğa Proje Merkezi'nde yaşayan bir köpek, kedi yavrusuna annelik yapıyor.

Yavrularını kaybetmiş 2,5 yaşındaki Mıncık adlı köpeğin, Cinıvır isimli kediye yaptığı annelik, görenleri şaşırtıyor.

Köpeğin kediyi kendi yavrusu gibi emzirmesi ve tüylerini yalayıp temizlemesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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