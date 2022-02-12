Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı

AA, Bilal Altıok - Güncel
 - Güncelleme:
Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı

Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını tabure fırlatarak kırması sonucu 2 çalışan yaralandı.

BURDUR (AA) - Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını tabure fırlatarak kırması sonucu 2 çalışan yaralandı.

Gazi Caddesi'ndeki bir dönerciye gelen 4 kişiden biri, dışarıdaki masada döner yedikten sonra iş yerinin camına tabure fırlattı.

Cam kırıkları vücutlarına isabet eden 2 çalışan yaralandı. Şüpheliler iş yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, iş yeri sahibiyle önceden husumeti olduğu öğrenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı

Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı

AA / Bilal Altıok - Güncel

Burdur, Gazi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title