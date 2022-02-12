Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı
AA, Bilal Altıok - Güncel
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Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını tabure fırlatarak kırması sonucu 2 çalışan yaralandı.
BURDUR (AA) - Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını tabure fırlatarak kırması sonucu 2 çalışan yaralandı.
Gazi Caddesi'ndeki bir dönerciye gelen 4 kişiden biri, dışarıdaki masada döner yedikten sonra iş yerinin camına tabure fırlattı.
Cam kırıkları vücutlarına isabet eden 2 çalışan yaralandı. Şüpheliler iş yerinden kaçarak uzaklaştı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, iş yeri sahibiyle önceden husumeti olduğu öğrenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.