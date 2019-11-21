Burdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
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Burdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

Burdur'un Çavdır ilçesinde bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

21.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:18
Burdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

'un ilçesinde bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğüt beldesindeki kahvehaneye gelen müşteriler iş yeri sahibi 'ı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özcan'ın silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Özcan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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