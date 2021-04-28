Burdur'da bir kadınını iş yerinde tüfekle öldüren zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burdur'da bir kadınını iş yerinde tüfekle öldüren zanlı yakalandı

Burdur'da bir kadınını iş yerinde tüfekle öldüren zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadını çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldüren zanlı yakalandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadını çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldüren zanlı yakalandı.

Karayvatlar Mahallesi'ndeki bir şarküteride çalışan evli ve iki çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice Işık, iş yerine gelen R.T. tarafından tüfekle vuruldu.

Çevredekiler durumu, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber alarak iş yerine gelen Işık'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Genç kadının cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı Alaattin Mahallesi'nde yakaladı.

Katil zanlısı R.T. Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk

Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
ABD'de gözaltı sırasında yüzüstü yere yatırılan 26 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
ABD'de gözaltı sırasında yüzüstü yere yatırılan 26 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Hakan Altun
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burdur'da bir kadınını iş yerinde tüfekle öldüren zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:37:37. #1.15#

title