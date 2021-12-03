Burdur'da bir kadını iş yerinde öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadını iş yerinde av tüfeğiyle öldüren sanık, hakim karşısına çıktı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları ile öldürülen Hatice Işık'ın yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya sanık R.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık R.T. savunmasında, amacının Işık'ı öldürmek olmadığını, korkutmak için ateş ettiğini iddia etti.

Maktulün ailesi de şikayetçi olduklarını, sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, R.T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Karayvatlar Mahallesi'ndeki bir şarküteride çalışan evli ve iki çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice Işık, 28 Nisan'da iş yerine gelen R.T. tarafından tüfekle vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiş, o sırada şarküteride bulunan Işık'ın eşi saldırganın tüfeğini elinden almıştı. Olayın ardından kaçan R.T. yakalanıp tutuklanmıştı.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet