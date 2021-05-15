Burdur'da bir evin bahçesinde yaşanan taşlı sopalı kavga kameraya yansıdı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin bahçesinde yaşanan taşlı sopalı kavganın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin bahçesinde yaşanan taşlı sopalı kavganın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Seydiköy'deki müstakil evin bahçesinde bulunan Özcan E. (17) ile yoldan geçen 2 motosikletli genç arasında "ne bakıyorsun" tartışması çıktı.

Motosikletli gençlerin yakınlarına haber vermeleri üzerine evin önüne kalabalık bir grup geldi.

Grubun taş ve sopalarla saldırması üzerine evlerine sığınan Veli, Hüseyin, Zeynep ve Musa Tural ile Özcan E, çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekiplerinin gelmesiyle kavga sona erdi.

Burdur Devlet Hastanesinde tedavi edilen aile üyelerinin şikayetçi olmasının ardından kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Taş ve sopaların kullanıldığı, evin bahçe kapısının, evin önündeki arabanın camlarının kırıldığı kavganın görüntüleri bahçedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok