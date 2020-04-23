Burdur'da bir ayda 4 bin askıda ekmek dağıtıldı Burdur'da bir ayda 4 bin askıda ekmek dağıtıldı Korona virüs Burdur'da askıda ekmeklerin sayısını artırdı Burdur'da Korona virüs salgını nedeniyle çalışamayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler için 'askıda ekmek' uygulamasına talep arttı.

Burdur'da bir ayda 4 bin askıda ekmek dağıtıldı

Korona virüs Burdur'da askıda ekmeklerin sayısını artırdı

BURDUR - Burdur'da Korona virüs salgını nedeniyle çalışamayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler için 'askıda ekmek' uygulamasına talep arttı. Fırınlarda ücretsiz olarak alınması için askıya bırakılan ekmek sayısında, eskiye göre artış oldu.

Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi şehir merkezindeki fırında 'Askıda Ekmek' kampanyalar düzenleniyor. Burdur'da birkaç fırında başlayan de uzun süreden beri devam ettirilen 'askıda ekmek' uygulaması arttı. Geçmişten bugüne sürdürülen ve yardımlaşma kültürünün örneklerinden olan 'askıda ekmek' uygulamasının Burdur'da ilgiyle karşılandığını anlatan Ali Kemal Erdem Bulvarındaki üzerinde fırın işletme sahibi Ömer Sarı, "Üç ay önce askıda ekmek uygulamasına başlattık. İçinde bulunduğumuz korona virüs sebebiyle birçok mermer ocakları kapandı. Çalışanlar işten ayrıldı ve Halkın alım gücü zayıfladı. Bizler de bu kampanyayı devam ettiriyoruz. Halkımızdan da olumlu destek alarak askıda ekmek bağış kampanyamıza devam ediyoruz" dedi.

İhtiyaç sahiplerinin çekinmeden almaları için stant uzağa kuruldu ve bir ayda 4 bin ekmek dağıtıldı. Fırında çalışan Sercan Çon'da, "Alan var, alamayan da var. İhtiyacı olup da söyleyemeyen de var. Askıda ekmek reyonunu uzağa kurduk ihtiyacı olan vatandaşlarımız çekinmeden alabilsin diye" şeklinde konuştu. Fırına gelen vatandaşlardan Ertan Kaynar da uygulamanın çok güzel olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA