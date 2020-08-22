Burdur'da bin nüfuslu köy karantinaya alındı Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyü Korona virüs vakalarındaki artış sebebiyle karantina altına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyü Korona virüs vakalarındaki artış sebebiyle karantina altına alındı. Köye giriş çıkışlar kapatılarak ikinci bir karara kadar vatandaşların dışarı ile teması kesildi. Sağlık personeli, kolluk kuvveti gibi görevli personel haricinde giriş çıkışların kapatılması kararı ile köy yolları kepçeler ile kum dökülerek giriş çıkışlar kısıtlandı. Tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma çerçevesinde oluşturulacak izin sistemiyle aksatılmadan kontrollü bir şekilde yürütülmesi devam edeceği bildirildi.

Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması, tedbirlere aykırı davranılması durumunda idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları uygulanacağı bildirildi

6 Kişide Pozitif Vaka

Susuz köy muhtarı Mehmet Dilek köyün 21 Ağustos 2020 Cuma bugün saat 14: 00 itibariyle karantinaya alındığını belirterek, " Görevli arkadaşlar yolları bariyerler kapattı. Köyümüz de 6 tane pozitif vaka ve 11 tanede temas etmiş vatandaşımız var."dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA