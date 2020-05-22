Burdur'da bin 250 erzak kolisi dağıtıldı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Burdur İl Başkanı Kerim Albayrak, bin 250 erzak kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Burdur İl Başkanı Kerim Albayrak, bin 250 erzak kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi.

Başkan Albayrak yaptığı açıklamada, bin 250 erzak kolisinin, yaklaşan Ramazan Bayramı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Burdur Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kızılay ve Sosyal Vefa Destek Grubu aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını belirtti.

Açıklamasında dayanışmanın önemine değinen Albayrak, "Menfaat yaşamak, ahlak yaşatmak ister. Bir arada asla barınamazlar. Bu zorlu süreci birlikte dayanışma içerisinde aşacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA