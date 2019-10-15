Burdur'da bigep başladı

15.10.2019 11:37

Burdur'da BİGEP başladı

Burdur'da Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) başlatıldı.

2023 eğitim vizyonu hedeflerinin okullarda etkili şekilde uygulanmasını sağlayan ve bu hedefler doğrultusunda çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip bireylerin akademik, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal başarılarını destekleyerek Burdur'un eğitimde model bir kent olmasının amaçlandığı projenin tanıtım toplantısı Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Vali Hasan Şıldak, göreve geldiği günden bu yana proje kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştığını anlattı. Şıldak, Proje kavramından benim anladığım öncelikle bir vizyon ve hedef ortaya koyuyorsunuz, amaçlarınız hedefleriniz var. Bu hedefe odaklanıyorsunuz. Sistemli ve topyekün bir çalışamaya imza atıyorsunuz dedi.

Burdur'un eğitimde bir sıçrama istediğini aktaran Vali Şıldak, Burdur eğitimde bir sıçrama istiyor. Bunu okuyabilmemiz lazım. İlin yöneticileri olarak bu gerçeğe arkamızı dönmemiz mümkün değil. Velilerimiz istiyor. Öğrencilerimiz gözlerimizin içine baka baka bunu bize seslendiriyor. Burdur halkı eğitimde hak ettiği yere gelmek istiyor. Daha bir atılım yapmak istiyor. Bu mesajı aldık. Bundan sonra ne yaptık Haziran ayında İl Milli Eğitim Müdürüne bir talimatım oldu. Bu yılın bütün sınav sonuçlarını masaya yatıralım dedik. Yani liseye ve üniversiteye yerleştirme sonuçlarını bir ay içinde görmek istiyoruz dedik. Bu sonuçlara bakacağız. Neredeyiz, ne yaptık, hangi okulumuz ne türde bir çalışma yapıyor, başarılar nasıl sağlanıyor, başarısızlıkların sebebi ne, hem başarıyı, hem başarısızlığı görmek istedik. Bu sonuçları çok titiz bir çalışmayla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ağustos ayında ortaya koydu. Ben bütün ilgili birimleri bu çalışmalardan dolayı kutlamak istiyorum. Bu çalışmaları ortaya koyduktan sonra öyle sonuçlarla karşılaştık ki şunu gördük. Çalışmanın, emek vermenin, titiz çalışmanın hiçbir zaman zayi olmadığını, boşa gitmediğini gördük. Başarı da başarısızlık da tamamen bir sebebe dayalı hiç tesadüfi değil. Hepsinin bir nedeni var diye konuştu.

'EĞİTİMDE DURUMUMUZ ORTADA'

BİGEP'in Valiliğin projesi olduğunu belirten Vali Hasan Şıldak, şöyle devam etti

Projenin sahibi Burdur Valiliğidir ama uygulayıcısı bu salondaki herkestir. Yani burada bulunan herkestir. Burada bulunan bütün bireyler, bütün kurumlarız projenin doğal paydaşlarıdır. ve inşallah bu projeyi hep birlikte yürüteceğiz. Sloganımız 'Bir eğitim şehri olan Burdur'da eğitim birinci önceliğimiz'. Bu slogan bize şunu söylemeli. Burdur bir eğitim şehridir. Ama eğitimin başkenti değildir. Neden değildir Bizim öyle bir durumumuz yok. Çok iddialı değiliz. Durumumuz ortada. Almamız gereken mesafe çok fazla. Ama birinci öncelik yaparsak, evet biz eğitimde marka şehir olabiliriz. Yani bu iş öyle slogan üretmekle, 'başkentiz' demekle olmuyor. Bir emek gerekiyor. Sistemli bir çaba gerekiyor. Projenin detaylarını gördünüz. Çok kapsamlı, çok bileşenli, çok girift çalışmalar yapılması gereken bir alan oluşuyor. Ama temeli, amacı motivasyon. İsteyeceğiz ve hep beraber koşacağız.

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Uğur, Bizler de üzerimize düşen görevi yaparak Burdur'u eğitimde özlenen seviyelere, daha üst seviyelere taşımayı planlıyoruz dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da Hayata geçireceğimiz projeyi Burdur'umuzun genlerinde ve geleneğinde var olan başarı potansiyelini tekrar canlandırmak ve hep birlikte bir başarı hikayesi yazmak amacıyla önce büyük bir titizlikle analizini yaptığımız ve daha sonra da reçetesini yazdığımız bir proje olarak görüyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA