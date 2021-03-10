Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

10.03.2021 03:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 03:32
Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Burdur'da, bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Burdur'da, bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada, E.A. (47) sağ dizinden ve belinden, H.M. (38) ise elinden ve bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yaralı H.M. ise olay yerinden ayrıldığı 15 DC 717 plakalı otomobili, hastanenin yakınındaki bir sokağa bıraktıktan sonra acil servise geldi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri, olay yerinde ve otomobilde inceleme yaptı.

Öte yandan kavganın neden başladığının ve olaya karışan başka kişilerin olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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