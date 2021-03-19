Burdur'da bıçaklanarak öldürülen Gizem'in cenazesi toprağa verildi
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Burdur'da bıçaklanarak öldürülen Gizem'in cenazesi toprağa verildi

19.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:11
Burdur'da bıçaklanarak öldürülen Gizem'in cenazesi toprağa verildi

Burdur'un Bucak ilçesinde eski sevgilisi tarafından bıçakla öldürülen 17 yaşındaki Gizem Canbulut'un cenazesi, Susuz köyünde toprağa verildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde eski sevgilisi tarafından bıçakla öldürülen 17 yaşındaki Gizem Canbulut'un cenazesi, Susuz köyünde toprağa verildi.

Yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan genç kızın cenazesi, Bucak ilçesine bağlı Susuz Köyü'ne getirildi. Genç kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Susuz Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Bucak İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay katıldı.

Bucak Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü önünde kızının cenazesini bekleyen anne Canbulut'un feryatları yürekleri sızlattı. Genç kızın mezarına çiçek ve kırmızı duvak bırakıldı.

Burdur'un Bucak ilçesi Yunus Emre Parkı'nda eski sevgilisi tarafından kendi adına sahte hesaplar açtığı gerekçesiyle bıçaklanan Gizem Canbulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayı ihbar eden ve katil zanlısı olarak gözaltına alınan E.Y.(19) ise tutuklanarak Burdur Cezaevine gönderilmişti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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