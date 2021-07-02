BURDUR'DA BELEDİYEYE 'RÖLYEF' TEPKİSİ

BURDUR'da, Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarında bulunan ve belediyenin kurumsal logosunu oluşturan rölyef sökülmeden binanın yıkım çalışamalarının başlatılması tepki çekti.

BURDUR'da, Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarında bulunan ve belediyenin kurumsal logosunu oluşturan rölyef sökülmeden binanın yıkım çalışamalarının başlatılması tepki çekti. Belediyeden yapılan açıklamada, Mevcut rölyefin rölövesi alınarak sayısal verileri arşivimizde oluşturulmuştur. Hiç şüphesiz ki kentimizin güzide noktasında tekrar hayat bulacaktır denildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarında bulunan ve belediyenin kurumsal logosunu oluşturan rölyefin sökülmeden, binanın yıkım çalışamalarının başlatılması, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Bina yıkılırken rölyefin yerinden sökülmesi gerektiğini belirten kullanıcılar, yıkım çalışamları sırasında rölyefin korunması gerektiğini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski belediye binası ve bitişik durumda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılması ile ortaya çıkacak alanın mevcut meydan alanına dahil edilerek, daha geniş ve Burdur'a yakışır yeni Cumhuriyet Meydanı oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi

Burdur Belediyesi Cumhuriyet Meydanı düzenleme çalışmaları nedeniyle belediye binası ve bu binaya bitişik olan; 1972 yılında Metin Bozok tarafından yapıldığı bilinen 2004-2009 yılları arasında alınan meclis kararı ile Burdur Belediyesinin resmi amblemi olarak kullanılmaya başlanan rölyefin de bulunduğu Atatürk Kültür Merkez binasının yıkım çalışmalarına başlanılmıştır. Bu binaların yıkımı ile ortaya çıkacak olan alan mevcut meydan alanına dahil edilerek, daha geniş ve Burdur kentine yakışır yeni Cumhuriyet Meydanı oluşturulması hedeflenmiştir. Kent belleğinde yer alan söz konusu rölyefin bulunduğu beden duvarının oluşturulması hedeflenmiştir. Kent belleğinde yer alan söz konusu rölyefin bulunduğu beden duvarının statik açıdan sağlam olmadığı ve taşınması durumunda da rölyefin özgünlüğünü yitireceği aşikardır. Bu nedenle mevcut rölyefin rölövesi alınarak sayısal verileri arşivimizde oluşturulmuştur. Hiç şüphesiz ki kentimizin güzide noktasında tekrar hayat bulacaktır.

Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların üzülerek takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, Burdur halkımızın yanlış yönlendirilmesini ve Burdur halkına yanlış bilgi verilmesini asla kabul etmediğimizi bildirmek isteriz. 1972 yılından bu yana Burdur halkına hizmet eden ve birçok insanın hatırasında bulunan Burdur Kent Meydanının yetersizliği de göz önüne alınarak yapılacak yeni kent meydanının mutlaka halkımız tarafından beğenileceğini ve Burdur'un değerlerinin her bir noktada yaşatılacağını da Burdur halkımıza bir kez daha bildirmek isteriz denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı