Burdur'da basın mensuplarına SİBERAY anlatıldı - Haberler
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Burdur'da basın mensuplarına SİBERAY anlatıldı

Burdur'da basın mensuplarına SİBERAY anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki basın mensuplarına SİBERAY farkındalık eğitimi verildi.

BURDUR (İHA) - Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki basın mensuplarına SİBERAY farkındalık eğitimi verildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcilerine siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla SİBERAY farkındalık eğitimi verildi. Sunum sonra açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, "Suç ve suç örgütleri de teknolojiyi kullanarak suçluluk çeşitlemeleri yaparak bizleri daha farklı mecralara getirmektedir. Emniyet teşkilatı olarak bu gelişen teknolojiyi en üst seviyede takip ederek, buna göre çalışmalar yapmaktayız. Gelişen teknolojiyle her yaştaki ve meslek grubundaki insanların maruz kaldığı bir tehlike için buradayız. Bu da siber suçlardaki gelişen teknoloji ve karşılaşabileceğimiz riskler, maddi suçlar, terör suçları, uyuşturucu ve müstehcenlik gibi tehlikeleri önlemek için İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın SİBERAY projemizi anlattık. Siz basın mensuplarımızın bizlerle aynı pencerede ve idealde hem fikir olarak başlayalım ki halkımızı da daha iyi bilgilendirelim. Bu farkındalığı oluşturalım" dedi.

Eğitimin ardından İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, basın mensuplarına SİBERAY maskotu hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURDUR

Burdur'da basın mensuplarına SİBERAY anlatıldı

Burdur'da basın mensuplarına SİBERAY anlatıldı

Burdur'da basın mensuplarına SİBERAY anlatıldı

Burdur'da basın mensuplarına SİBERAY anlatıldı

Burdur'da basın mensuplarına SİBERAY anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Medya, Yerel, Haber

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