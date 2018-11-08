Burdur'da Bağımlılıkla Mücadele Ele Alındı

Burdur'da, bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın başkanlığında toplandı.

Burdur Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Merkezinde yapılan toplantının başında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Adana'da aynı konuda katıldığı programdaki konuşması ekrandan canlı olarak takip edildi.

Vali Şıldak, daha sonra yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının terör unsurlarıyla son dönemde yaptığı kararlı mücadeleye uyuşturucu konusunu da eklediğini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin tek başına ele alınacak basit bir hadise olmadığına işaret eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin jeopolitik konumu, üzerinde oynanan oyunlar ve bütün teröre yönelik girişimler uyuşturucu çerçevesinden ayrı düşünülemez. Uyuşturucu da sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklarla kötü unsurlarla birlikte değerlendiriyorsak uyuşturucu ile mücadeleyi ve uyuşturucunun ülkemize, insanlarımıza yaptığı tahribatı, aynı zamanda global çerçeve içinde geniş bakış açısıyla birlikte düşünmek gerekiyor. İlimize ve ülkemize yayılan bu farkındalık ve güzel atmosferin bu mücadele ruhunun, iradenin ilimizde de yansımaları olması ve etki doğurmasını istiyoruz. Basın mensupların vasıtasıyla bunu sağlayacağız. Bağımlılıkla mücadele konusu Sayın İçişleri Bakanımızın tabiriyle bir seferberlik gerektiriyor. Bu mücadele toplanıp karar alıp dağılmak, bir sonraki toplantıda buluşmak ötesinde bir mücadeleyi, bir iradeyi gerektiriyor. Ben bunu yaptığımız toplantılarda iki kelimeyle özetliyorum. Samimiyet gerçekten buna yönelik bir iradeyi ve sürekli istikrarlı bir takibi gerektirir. Samimi olmak, bu konuda her şeyin temelinde yatan başarının da bir öncüsü ve faktörüdür. Bu konu için samimiyet ve ilgi olmazsa olmaz. Hiçbir adım atamayız."