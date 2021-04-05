BURDUR'DA AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ
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BURDUR'DA AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

BURDUR'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Burdur Barosu tarafından çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda yapılan törene Baro Başkanı Ramazan Gedik ile baroya kayıtlı avukatlar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Ramazan Gedik, avukatların hukuk devleti olmanın temel ayaklarından birisi olduğunu söyledi. Gedik, Hukuk devleti olmanın temel koşulu önce yasalara ve anayasaya uymak ve hukuku üstün tutmaktır. Daha çağdaş, hak ve özgürlükleri amaçlayan eylem planları hazırlamak, reform düşünmek, strateji belirlemek elbette güzel hedeflerdir. Türkiye'nin önünün açılması için hukuka ve adalete olan güveni yeniden tesis etmemiz lazım, bunun için de hukuku üstün tutmamız lazım. Burdur Barosu anayasanın temel ilkelerine bağlı kalarak mevcut yasa ve anayasaya uyulmasını diliyor ve bekliyor dedi.

BURDUR'DA AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ
BURDUR'DA AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ
BURDUR'DA AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ
BURDUR'DA AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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