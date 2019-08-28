Burdur'da avcılara denetimler sürüyor

28.08.2019 10:34

BURDUR (İHA) – Burdur'da 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avlanmaya yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sırasında 20 avcı kontrol edildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü Gölhisar Şefliği av koruma ekipleri hafta sonu denetimlerini sürdürdü.



Av koruma ekipleri tarafından devlet avlaklarında koruma kontrol çalışması yapıldı. Çalışma sırasında 20 avcı kontrol edildi. Avcıların, belgelerinin tam ve eksiksiz olduğu bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA