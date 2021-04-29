Burdur'da atık çamurdan enerji sağlanacak
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Burdur'da atık çamurdan enerji sağlanacak

Burdur'da atık çamurdan enerji sağlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında ilk kazma vuruldu.

Burdur'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında ilk kazma vuruldu. Yapılacak olan yeni tesiste kullanılacak enerji atık çamurdan sağlanacak.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Başkan Yardımcısı Ali Say Burdur'un en büyük sorunlarından birine daha çözüm olacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

2050 yılına göre nüfus öngörülerine göre planlanan proje 30 bin metrekare alan üzerine kurulacak ve kendi enerjisini kendi üretilecek şekilde tasarlanan yeni tesiste, kullanılacak enerji atık çamurdan sağlanacak.

27 bin metreküplük, 30 bin metrekarelik İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi sayesinde, Burdurlular en büyük sorunlarından birine daha çözüm buluyor. Burdur'da mevcut arıtma tesisi, yüzey alanı ve havuzların çok geniş olması, Scada sistemi olmadığı için arızaların geç tespit edilmesi ve azot fosfor giderimi yüksek verimle yapılamadığı için de deşarj noktası olan Burdur Gölü'nde özellikle havaların ısınması ile birlikte vatandaşların şikayetçi olduğu görüntü ve koku kirliliği oluşmaktaydı. İnşaatı başlayan olan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile hem görüntü kirliliği, hem de koku sorunları son bulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ercengiz "Aslında biraz geciktik bunun farkındayız ama elimizde olmayan bir takım teknik nedenlerden dolayı gecikildi. Şu anda bütün sorunlarımızı giderdik. Yüklenici firma tam kapasite tüm hızıyla hafriyat çalışmalarına ve bina çalışmalarına başlayacak. Eğer bir terslik olmazsa yılsonuna sistemi hemen hemen kullanılabilir hale getirmiş olacağız. Burdur'un belki bu güne kadar ki en büyük önemli alt yapı yatırımını Burdur'a kazandırıyoruz. Hem çevre açısından hem de bölgedeki yapılar açısından son derece sıkıntı veren eski arıtma tesisimizi İleri Biyolojik Arıtma Tesisiyle değiştirerek Burdur'un çağdaş modern yüzüne yakışan alt yapı yatırımını Burdur'umuza kazandırıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun inşallah bittiği günü sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

"Burdur Gölü'nü korumak için, önce kirletmeyeceğiz"

Başkan Ercengiz, "Burdur Gölü kurtarma eylem planı içerisinde Burdur Belediyesi ödevi olan Atık Su Arıtma Tesisinin yenilenmesi görevini de yerine getirmiş olacağız. Tüm diğer kurum ve kuruluşlarında bu konuda üzerine düşen hassasiyeti yerine getireceğini biliyorum ve buna inanıyorum. Çünkü Burdur Gölü olmazsa Burdur yok demiştik. Önce kirletmeyeceğiz suyunu korumak için gayret edeceğiz" dedi. - BURDUR

Burdur'da atık çamurdan enerji sağlanacak
Burdur'da atık çamurdan enerji sağlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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