BURDUR'DA ASKERİ BANDO KONSERİ

SAKARYA (DHA) - BURDUR'da Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında askeri bando konser verdi.

Antalya 3'üncü Piyade Tugay Komutanlığı Bölge Bandosu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında Şeker Meydanı'nda konser düzenlendi. Şef Bando Binbaşı Mustafa Tunçbilek yönetimindeki Askeri Bando konserde Kuvayı Milliye Marşı, Akdeniz Marşı, Sakarya Marşı, Anafartalar Marşı, Köroğlu Destanı, Plevne Türküsü, Başkomutana Selam Marşı, Biz Atatürk Gençleriyiz, Hoş Gelişler ola Mustafa Kemal Paşa ve Vatan Marşını seslendirdi.

Konseri Burdur Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Körük, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar ile vatandaşlar izledi.