Burdur'da Aromatik Bitkilerin Yağı Çıkartılıyor

Burdur Gölü kıyısındaki Lisinia'da aromatik bitkilerin yağı çıkartılıyor. Lisinia Doğal Yaşam Merkezi Sorumlusu Öztürk Sarıca, tarımın aromatik bitki türüne yönelmesi gerektiğini belirtti.

Burdur Gölü kıyısında yer alan Lisinia'da yetiştirilen adaçayı ve kekik hasadı yapıldı. Akçaköy Lavanta Deresi'nde 500 dekar alanda yetiştirilen adaçayı ve kekikler köylüler ve Lisinia gönüllüleri tarafından toplandı. İki gün bekledikten sonra traktör yardımıyla Lisinia'ya getirtilen aromatik bitkiler özel olarak hazırlanan kazanlarda kaynatıldıktan sonra yağı çıkartıldı. Lavanta kadar adaçayının da çok önemli olduğunu ve 500 dekar alanda Adaçayı dikimi yapıldığını açıklayan Lisinia Doğal Yaşam Merkezi Sorumlusu Veteriner Öztürk Sarıca, her kesimin lavantaya yöneldiğini belirterek, lavanta kadar adaçayının da önemli olduğunu vurguladı. Sarıca, "Lavanta deresinde 500 dekara yakın Adaçayı yetiştirdik, aromatik bitkilerin özellikle yağları çok değerli, Lavanta, adaçayı, Kekik ve kantron yağlarını doğal olarak çıkartıp ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.

"Tarımda az su ile üretim yapılmalı"

İklimlerde değişiklik olduğunu aktaran Sarıca, "Tarımda su kullanımın en az ürünlerin yetiştirilmesi gerekir. Lisinia da hem Lavanta hem de Adaçayı bitki türünün az su ile yetiştirilebildiği Akçaköy Lavanta Deresi'nde, 300 dekar da kekik üretimimiz var. Bu ürünler suya ihtiyaç duymadan hatta bölgemizde meydana gelen dolu afetinden en az etkilenen bir bitki türüdür. Kekik üretiminin lavanta kadar gelişmesi ve özellikle tarımın bu aromatik bitti türüne yönelmesi gerekiyor" diye konuştu. - BURDUR