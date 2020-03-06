Burdur'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski avukat yakalandı
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Burdur'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski avukat yakalandı

Burdur'un Bucak ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aranan eski avukat gözaltına alındı.

06.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:22
Burdur'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski avukat yakalandı

'un ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aranan eski avukat gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgüte üye olma suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında arama kaydı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski avukat M.T, ilçede saklandı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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