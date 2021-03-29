Araç yüklü tırda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araç yüklü tırda yangın çıktı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
Araç yüklü tırda yangın çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde sıfır araç yüklü tırın dorsesinde çıkan yangında 7 araç zarar gördü.

Burdur'un Bucak ilçesinde sıfır araç yüklü tırın dorsesinde çıkan yangında 7 araç zarar gördü.

Ertuğrul Ş. idaresindeki sıfır kilometre 8 araç taşıyan 16 AGV 194 plakalı tırın dorse kısmı, Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü yakınında seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden tır sürücüsü, yol kenarında tırı durdurarak itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile Isparta, Burdur ve Bucak itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tırın dorsesi ve 7 araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının, tekerlekteki balataların ısınmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Araç yüklü tırda yangın çıktı
Araç yüklü tırda yangın çıktı
Araç yüklü tırda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Özge Özder Binnur Kaya Merve Boluğur Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Mesut Bakkal Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araç yüklü tırda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 20:59:54. #1.14#
title