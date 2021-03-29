Araç yüklü tırda yangın çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde sıfır araç yüklü tırın dorsesinde çıkan yangında 7 araç zarar gördü.

Burdur'un Bucak ilçesinde sıfır araç yüklü tırın dorsesinde çıkan yangında 7 araç zarar gördü.

Ertuğrul Ş. idaresindeki sıfır kilometre 8 araç taşıyan 16 AGV 194 plakalı tırın dorse kısmı, Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü yakınında seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden tır sürücüsü, yol kenarında tırı durdurarak itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile Isparta, Burdur ve Bucak itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tırın dorsesi ve 7 araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının, tekerlekteki balataların ısınmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı