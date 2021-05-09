Burdur'da apartmanın çatısında çıplak güneşlenen kişi gözaltına alındı
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Burdur'da apartmanın çatısında çıplak güneşlenen kişi gözaltına alındı

Burdur'da apartmanın çatısında çıplak güneşlenen kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da apartmanın çatısında çıplak güneşlenen bir kişi, komşuların şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Burdur'da apartmanın çatısında çıplak güneşlenen bir kişi, komşuların şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Konak Mahallesi'nde apartmanın çatısında bir kişinin çıplak güneşlendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çatıdaki kişinin intihara teşebbüs edebileceği düşüncesiyle önlem aldı.

Polislerin çatıya çıktığını fark eden kişi, giysilerini giyerek evine girdi.

Yapılan araştırmada güneş yağı sürerek çatıda çıplak güneşlenen kişinin H.A. (51) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine gönderildi. Yapılan muayenede akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen H.A, işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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