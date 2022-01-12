Alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına düştü

BURDUR (AA) - Burdur'da otomobili su kanalına düşen alkollü sürücü yaralandı.

Mahmut D. idaresindeki 15 AZ 511 plakalı otomobil, Menderes Mahallesi'nde su kanalına düştü.

Otomobilden çıkamayan Mahmut D. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Askeriye köyü civarında olduğunu söyledi.

Polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Sürücü bir süre köyün yakınında, Burdur-Isparta kara yolundaki köprülerin altında arandı.

Daha sonra telefon sinyalinden yeri tespit edilen sürücüyü itfaiye ekipleri, belirttiği adresin 15 kilometre batısında buldu.

112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumunun iyi olduğu belirtilen sürücünün 240 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Çavuşu Ali Eryılmaz, gazetecilere, sürücünün kendisini Askeriye köyünde zannettiğinden ilk olarak aramayı oradan başlattıklarını söyledi.

Ekiplerle kara yolundaki bütün köprülerin altına baktıklarını belirten Eryılmaz, "Daha sonra emniyet ekipleri yerini tespit etti. Biz de kaza yerine ulaşıp vatandaşı derenin içinden kurtardık, sağlık ekiplerine teslim ettik." dedi.