Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil devrildi - Haberler

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Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil devrildi

AA, Bilal Altıok - Güncel
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Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil devrildi

Burdur'da otomobilin refüje devrilmesi sonucu alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

ANTALYA (AA) - Burdur'da otomobilin refüje devrilmesi sonucu alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

H.O. idaresindeki 07 GST 70 plakalı otomobil, Antalya- Burdur kara yolu Antalya kavşağı yakınında refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kaza yerinde sürücüyü bulamadı.

Çevrede bir süre arama yapan ekipler, sürücüyü kaza yerinden yaklaşık 500 metre uzaktaki kent merkezi girişinde buldu.

Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hastanede yapılan kontrolünde 148 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ehliyetine el konulan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

AA / Bilal Altıok - Güncel

Otomobil, Antalya, Burdur, Polis, Güncel, Haberler

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