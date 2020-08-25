Burdur'da ağır yük taşıyan araçlara özel denetim
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Burdur'da ağır yük taşıyan araçlara özel denetim

Burdur'da ağır yük taşıyan araçlara yönelik yapılan özel denetimde, toplamda 30 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 11 araç ise trafikten men edildi.

Burdur'da ağır yük taşıyan araçlara özel denetim
25.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:42

Burdur'da ağır yük taşıyan araçlara yönelik yapılan özel denetimde, toplamda 30 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 11 araç ise trafikten men edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 22-23 Ağustos tarihlerinde ağır yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim uygulaması yapıldı. Denetime 16 ekip ve 25 personelin katıldı. Uygulamada 501 araç sürücüsü kontrol edilirken, eksiği olan

1 sürücüye 'aracın dış ışıklarının noksan ve teknik şartlarına aykırı araç kullanmak', 7 sürücüye 'takograf kullanmamak ya da kullanır şekilde takograf bulundurmamak', 2 sürücüye 'sigortasız araç kullanmak', 20 sürücüye de Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden, toplamda 30 sürücüye idari para cezası uygulandı. 11 araç ise trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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